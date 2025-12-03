Havacılık tarihinin en büyük gizemini çözmek için geri sayım başladı

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Malaysia Airlines'a ait kayıp MH370 uçağı için arama çalışmalarının aralık ayı sonunda yeniden başlayacağını açıkladı.

Uçağın kaybolmasının üzerinden on yıldan fazla bir süre geçti.

239 kişiyi taşıyan Boeing 777, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e giderken radar ekranlarından kaybolmuş ve havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri haline gelmişti. Yolcuların üçte ikisi Çin vatandaşıydı; diğerleri arasında ise Malezyalılar, Endonezyalılar, Avustralyalılar ile Hindistan, ABD, Hollanda ve Fransa vatandaşları bulunuyordu.

Havacılık tarihindeki en geniş kapsamlı arama çalışmalarına rağmen uçağın enkazına ulaşılamadı.

HEDEFLENMİŞ BÖLGE ARANACAK

Kuala Lumpur yaptığı açıklamada, “Malaysia Airlines Flight MH370’in kayıp enkazı için derin deniz arama çalışmalarının 30 Aralık 2025’te yeniden başlayacağını bildirmek isteriz” dedi. Bakanlık, denizcilik keşif firması Ocean Infinity’nin, “uçağın bulunma olasılığının en yüksek olduğu değerlendirilen hedeflenmiş bir bölgede” arama yapacağını belirtti.

"BULUNMAZSA ÖDEME YOK"

Güney Hint Okyanusu’ndaki son arama çalışmaları sezon uygun olmadığı gerekçesiyle nisan ayında askıya alınmıştı. Bu arama, Ocean Infinity’nin önceki aramasında olduğu gibi “bulunmazsa ödeme yok” prensibiyle yürütülüyor; hükümet firmaya yalnızca uçağın bulunması halinde ödeme yapıyor.

Birleşik Krallık ve ABD merkezli Ocean Infinity, 2018 yılında sonuçsuz kalan bir aramayı yürütmüş, ardından bu yıl yeni bir arama başlatma konusunda anlaşmaya varmıştı.

HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Avustralya liderliğindeki ilk arama üç yıl boyunca Hint Okyanusu’nda 120 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadı ancak birkaç parça enkaz dışında neredeyse hiçbir iz bulunamadı.

Bakanlık, son gelişmenin trajediden etkilenen ailelere “bir kapanış sağlama” konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kurban yakınları, şubat ayında yeni aramanın nihayet bazı cevaplar getirebileceğini umduklarını dile getirmişti.