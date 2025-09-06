Havacılık tarihinin en gizemli kazası: Hayalet uçuşun perde arkası

Havacılık tarihinin en gizemli kazalarından biri olarak anılan “Hayalet Uçuş”, 14 Ağustos 2005’te Kıbrıs’ın Larnaka Havalimanı’ndan Atina’ya gitmek üzere havalanmıştı. 1 saat 45 dakika sürmesi planlanan yolculuk, yakıtın bitmesiyle üç saatlik bir trajediye dönüştü.



BASİT BİR HATA, TOPLU FELAKET

Kazadan sonra yapılan incelemede, uçağın basınçlandırma düğmesinin “otomatik” yerine “manuel” konumda bırakıldığı ortaya çıktı.

Bu küçük hata, kokpitteki oksijen maskelerinin açılmamasına, pilotların ve yolcuların hipoksi nedeniyle bayılmasına yol açtı.

Boeing, Helios mühendislerinin prosedürleri uygulamadığını, pilotların da uyarı sinyallerini yanlış yorumladığını belirtti. Rapora göre kazaya 16 ayrı insan hatası zincirleme şekilde neden oldu.



UÇAKTA SON ANLAR

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar, telsiz bağlantısı kesilen uçağı havada takip etti. Pilotlar, kokpitte baygın halde yatan ikinci pilotu gördü.

Bir süre sonra kabin memuru Andreas Prodromou’nun kaptan koltuğuna oturduğu fark edildi. Ticari pilot lisansı bulunan Prodromou’nun, taşınabilir oksijen tüpleri sayesinde bilincini daha uzun süre koruduğu belirlendi.

NEFES NEFES "MAYDAY" ÇAĞRISI YAPTI

Kokpit ses kayıtlarında Prodromou’nun nefes nefese “Mayday” çağrısı yaptığı tespit edildi.

Ancak telsizin hala Kıbrıs frekansına ayarlı olması nedeniyle yardım çağrısı yere ulaşmadı. Dakikalar sonra yakıtı tükenen uçak, Atina yakınlarındaki Grammatiko bölgesinde dağlık araziye çakıldı.

O an uçaktaki herkes hayattaydı fakat bilinçsiz durumdaydı.

SORUMLULUK VE DAVALAR

Kazanın ardından mühendis Alan Irwin başta olmak üzere Helios çalışanları “taksirle adam öldürme” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Irwin daha sonra aklandı. 2007’de hayatını kaybeden 8 Kıbrıslının ailesi Boeing’e tazminat davası açtı, dava gizli bir anlaşmayla sonuçlandı.

UZMANLARIN YORUMU

Havacılık uzmanı David Learmount, Mirror’a yaptığı açıklamada, “Havacılık sistemi, tek bir hatanın felakete yol açmaması üzerine kuruludur. Pilotlar kontrolleri gerektiği gibi yapsaydı, bu kaza asla yaşanmazdı” dedi.