Havacılıkta Trump krizi: İkinci Boeing uçağı da Çin’den ABD’ye geri dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifelerini artırarak başlattığı “ticaret savaşı” özellikle Washington-Pekin hattında tırmanışını sürdürürken, ABD merkezli havacılık devi Boeing’in ürettiği ve Çin merkezli bir havayolu şirketi tarafından kullanılması planlanan ikinci yolcu uçağının da Çin'den ABD’ye doğru yola çıktığı bildirildi.



İKİNCİ UÇAK DA İLK UÇAK GİBİ GUAM’DA DURDU



Bloomberg haber sitesinin 15 Nisan tarihli haberinde, Çin’in havayolu şirketlerine havacılık devi Boeing’den daha fazla uçak teslim almaması talimatını verdiğini aktarmıştı. Dün basına yansıyan haberlerde ise Çin’in Xiamen Havayolları şirketi tarafından kullanılacak olan 737 MAX model yolcu uçağının ABD’ye geri döndüğü belirtilmişti.



Uçuş takip verilerine göre, Boeing 737 MAX 8 tipi ikinci uçak da Çin’den yola çıkarak ABD'ye geri dönen ilk uçakla benzer bir istikameti takip etti ve bugün Guam’a indi. AirNav Radar verileri, ikinci uçağın Boeing’in Şanghay yakınlarındaki Zhoushan tamamlama merkezinden ayrıldığını ortaya koydu. Guam, bu tür uçakların Seattle’daki Boeing üretim merkezi ile Zhoushan tamamlama merkezi arasındaki 8 bin kilometrelik güzergah üzerinde durduğu noktalardan biri. İlk uçak da dönüş yolunda Guam ve Hawaii’de yakıt ikmali için iki kez durmuştu.



20 Nisan Pazar günü Seattle’a dönen ilk uçağın üzerinde Çin merkezli Xiamen Havayolları’nın logosunun bulunduğu görülmüştü. Geri dönüş kararının taraflardan hangisinin verdiği ise netlik kazanmamıştı.



ÇİNLİ ŞİRKETLER ONLARCA UÇAK ALACAKTI



ABD Başkanı Trump, bu ay Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 145’e yükseltmiş, Çin de buna karşılık olarak yüzde 125 oranında misilleme yoluna gitmişti. Bu süreçte Pekin yönetiminin Çin merkezli havayolu şirketlerinden ABD’nin havacılık devi Boeing’den uçak tedarik etmemesini istediği haberleri basına yansımıştı.

Bunun öncesinde Çin’in en büyük üç havayolu şirketi durumunda bulunan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines’ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 Boeing uçağı teslim alması planlanıyordu.

