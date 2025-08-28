Havada 50 dakikalık kriz: F-35 pilotunun zor anları

Alaska’daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü’nde bir F-35 savaş uçağı, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle piste çakıldı.

200 milyon dolarlık jetin pilotu, düşmeden önce havada 50 dakika boyunca mühendislerle telefon konferansı yaparak sorunu çözmeye çalıştı.

Kazada pilot, paraşütle güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın spiraller çizerek piste düştüğü ve alevler içinde kaldığı görüldü.

"HİDROLİK DONMASI" KAZAYA YOL AÇTI

CNN’in ulaştığı kaza raporuna göre, iniş takımlarındaki hidrolik hatlara buz girmesi, uçağın kontrolünü imkansız hale getirdi.

Kalkış sonrası iniş takımlarını kapatamayan pilot, tekrar açmak istediğinde ise sistem kitlenerek sol tarafa dönük kaldı.

MÜHENDİSLE KONFERANS YAPTI

Pilot, üs çevresinde alçak uçuş yaparken beş Lockheed Martin mühendisiyle telekonferansa bağlandı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede çeşitli denemeler yapıldı.

Pilot, iki kez “dokun-bırak” inişiyle burun iniş takımını düzeltmeye çalıştı ancak bu girişimler başarısız oldu ve sistem tamamen kilitlendi.

Jetin sensörleri uçağın yerde olduğunu algılayınca, kontrol tamamen kayboldu. Pilot, saniyeler içinde fırlatma koltuğunu kullanmak zorunda kaldı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Hava Kuvvetleri’nin incelemesi, burun ve sağ iniş takımının hidrolik sistemindeki sıvının üçte birinin sudan oluştuğunu ortaya koydu.

Benzer bir “hidrolik donması” vakasının, kazadan dokuz gün sonra aynı üste tekrarlandığı, ancak o uçaktaki pilotun güvenli bir iniş yapabildiği belirtildi.