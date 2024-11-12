Havada can pazarı! Yolcu uçağına silahlı saldırı

ABD’nin düşük maliyetli havayolu Spirit Havayolları'na ait yolcu uçağı silahlı saldırıya uğradı.

Florida’dan, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’a sefer düzenleyen yolcu uçağı havalimanına yaklaştığı sırada saldırıya uğramasının ardından Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santiago’ya yönlendirildi.

HAVADA KORKU DOLU ANLAR

Spirit Havayolları, uçağın Santiago kentine inişi sırasında saldırıya uğradığını ve hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Ayrıca saldırı sırasında bir mürettebat üyesinin de yaralandığı, yolcular arasında yaralanan olmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde merminin arka çıkış kapısının yakınından geçerek koridorun karşısındaki baş üstü bölmesine isabet ettiği görülüyor.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Port-au-Prince'teki Toussaint Louverture Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilecek tüm uçuşların durdurulduğu kaydedilirken Spirit Havayolları ise, Port-au-Prince ve Haiti'nin kuzeyindeki liman şehri Cap-Haitien'e uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Yolcuların ise başka bir uçakla Florida’ya geri götürüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz ay bir BM helikopteri Port-au-Prince üzerinde açılan ateş sonucu vurulmuştu.