Havada kaos 2’nci gününde: Paris uçuşları iptal edildi

Fransa’nın başkentindeki Paris-Orly Havalimanı’nda dün hava trafik sistemlerinde yaşanan arıza sebebiyle meydana gelen kaosun bugün de devam etmesi bekleniyor.

18 Mayıs Pazar günü hava trafik sistemlerinin çökmesi sonucu yüzlerce uçuşta gecikme ve iptaller yaşanmıştı. Fransa’nın sivil havacılık kurumu, Paris-Orly Havalimanı’ndaki bazı uçuşlarda bugün de iptaller ve gecikmeler olduğunu bildirdi.



“DURUM İYİYE GİDİYOR AMA GECİKMELER YAŞANMASI BEKLENİYOR”



France24 haber sitesinin haberine göre, DGAC olarak da bilinen sivil havacılık kurumu, konuya ilişkin açıklamasında, “Durum iyiye gidiyor” dedi. Ancak, havayolu şirketlerinden uçuş sayılarını yüzde 15 oranında azaltmaları istendi. Bu oran, sistem arızasının yaşandığı pazar günü yüzde 40 olmuştu.

Kurumdan yapılan açıklamada, atılan önleyici adımlara karşın gecikmelerin beklendiği belirtildi. DGAC’den yapılan açıklamada, yaşanan sistem arızasının sebepleri hakkında detay verilmedi.



Paris-Orly Havalimanı’ndan bugün İtalya, Fransa, Portekiz ve Fransa’nın güneyine yapılması beklenen uçuşlar iptal edildi.

Paris-Orly’den Avrupa ülkeleri ve ABD de dahil olmak üzere pek çok yurtiçi ve yurtdışı uçuş gerçekleştiriliyor.



“SEBEP, RADAR ARIZASIYDI”



Paris’in en büyük ikinci havalimanının sistemlerindeki arızanın yaşandığı pazar günü binlerce yolcu bu durumdan olumsuz etkilenmişti. Yolculardan bazıları bu esnada halihazırda uçaklarında yerlerini almıştı. Kontrol kulesinde yaşanan arıza, dün Orly kalkışlı ve inişli 130 kadar uçuşun iptal edilmesine sebep olmuştu. Yaşanan sistem arızası pazar günü geç saatlere kadar giderilememişti.

Bunun üzerine bugün bir açıklama yapan DGAC, havayolu şirketlerinden uçuş takvimlerini yüzde 15 oranında azaltmalarını istedi. Kurum, yaşanan durumdan hava trafik kontrolü arızasını sorumlu tuttu. Bir havalimanı kaynağı ise sebebin “radar arızası” olduğunu ifade etti. İptal ve gecikmelerden Avrupa ve Kuzey Afrika uçuşları ile Fransa’nın çeşitli şehirlerine yapılan uçuşlar da etkilendi.



“Aeroport de Paris” şirketinin verilerine göre, geçen sene Paris-Orly Havalimanı 33 milyonu aşkın yolcu tarafından kullanılmıştı; bu, Paris-Charles-de-Gaulle Havalimanı’ndaki yıllık yolcu sayısının yaklaşık yarısıydı.

