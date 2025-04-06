Havada kriz: Yolcu uçağın kapısını açmaya çalıştı, görevliyi darp etti

Avustralya’da bir yolcunun Malezya-Avustralya uçuşunu gerçekleştiren uçağın kapısını açmaya çalıştığı belirtildi. Avustralya federal polisinin açıklamasına göre, 46 yaşındaki Ürdünlü erkek, 5 Nisan Cumartesi gecesi Kuala Lumpur-Sydney uçuşunu yapan uçağın arka acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, olayın ardından şüpheliye resmi olarak suçlama yöneltildi. Shadi Taiseer Alsaaydeh isimli yolcunun pazar günü Parramatta’da yerel mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



KAPIDAN UZAKLAŞTIRILDI, BİR BAŞKA KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI



The Guardian gazetesinin haberine göre, yolcunun uçağın arka kısmında bulunan acil çıkış kapısını açmaya çalışmasının ardından kabin ekibi yolcuyu uçağın orta kısmına doğru götürmeye çalıştı. Yolcu, burada bulunan bir başka acil çıkış kapısına da açmaya çalıştı. Bunun üzerine kabin ekibi ve diğer yolcuların şüpheliyi tutmak durumunda kaldığı, şüphelinin ise bu esnada bir kabin memurunu darp ettiği ifade edildi.



AirAsia havayolu şirketi, “D7220” sefer sayılı uçaktaki “kargaşaya sebep olan” yolcunun karıştığı olayı doğruladı. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu tür durumlara müdahale etme konusunda profesyonel olarak eğitim görmüş kabin ekibimiz uçaktaki herkesin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmıştır” denildi.



UÇAĞA POLİS ÇAĞRILDI, ŞÜPHELİYE 2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ



Olay sırasında yolcuların ya da kabin ekibinin güvenliğini tehlikeye atan bir durum olmadığını belirten şirket, “bu tür uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikalarının olduğunu ve prosedür olarak Avustralya Federal Polisi ve ilgili makamların Sydney’e varışın ardından konuyla ilgili bilgilendirildiğini” kaydetti.



Bunun üzerine polis memurları uçağa gitti. Şüpheliye iki kez “hava aracında güvenliği tehlikeye atma” ve bir kez “kabin ekibine saldırma” suçlaması yöneltildi. Her bir suçun 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğü ifade edildi.

