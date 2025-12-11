Havada mucize kurtuluş: Paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı, 4 bin metrede asılı kaldı

BACAKLARI UÇAĞA ÇARPTI

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu tarafından yayınlanan videoda, katılımcının yedek paraşütünün kolunun uçağın kanat flapına takılmasıyla açıldığı görüldü.

Paraşütçü geriye doğru savruldu, bacakları uçağa çarptı ve turuncu yedek paraşüt, uçağın kuyruğuna dolandı.

Rapora göre, paraşütçü aynı zamanda uçağın kenarında atlamaya hazırlanan kamera operatörüne de çarparak onu serbest düşüşe gönderdi. Raporda isimlere, yaşlara veya cinsiyetlere yer verilmedi.

Görüntülerde paraşütçünün birkaç saniye boyunca şok geçiriyormuş gibi ellerini kaskının üzerine koyduğu görülüyor. Paraşütçü korkutucu boşluğun üzerinde asılı dururken, kanca bıçağıyla yedek paraşütün iplerini keserek kendini kurtardı. Ardından ana paraşütünü açarak yere güvenli bir şekilde iniş yaptı.

PİLOTTAN ACİL ÇAĞRI

Büro baş komiseri Angus Mitchell, “Bir kanca bıçağı taşımak yasal bir zorunluluk olmasa da yedek paraşütün erken açılması durumunda hayat kurtarıcı olabilir” dedi

Olayda uçağın kuyruğu “önemli ölçüde hasar” aldı ve pilotun kontrol yeteneği sınırlı kaldı. Pilot "mayday" acil durum çağrısı yaptı ancak daha sonra uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.