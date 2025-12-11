Havada mucize kurtuluş: Paraşütü uçağın kuyruğuna takıldı, 4 bin metrede asılı kaldı
11.12.2025 11:24
AFP
Avustralya'da bir paraşütçü, taşıdığı paraşütün uçağa dolanması sonucu 4 bin 600 metre yükseklikte asılı kaldı. Paraşütçü, ipleri keserek kazadan kıl payı kurtuldu.
Avustralya yetkilileri tarafından yayımlanan görüntüler, bir paraşütçünün paraşütünün uçağın kuyruğuna takılması sonucu binlerce metre yüksekte asılı kaldığı anı gösterdi.
Paraşütçü, eylül ayında Cairns’in güneyinde bir gösteri sırasında meydana gelen ve ancak ulaştırma güvenliği kuruluşunun yürüttüğü soruşturmanın ardından ortaya çıkan olaydan sağ kurtuldu.
4 bin 600 metre yükseklikte 16 kişilik bir paraşütçü formasyonu planlanmıştı ve bu uçuş bir paraşütçü kamera operatörü tarafından kaydediliyordu. Ancak ilk katılımcının uçak kapısına ulaşmasının ardından saniyeler içinde kaos çıktı.
Paraşütçü, uçağın kenarında atlamaya hazırlanan kamera operatörüne çarparak düşmesine neden oldu.
BACAKLARI UÇAĞA ÇARPTI
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu tarafından yayınlanan videoda, katılımcının yedek paraşütünün kolunun uçağın kanat flapına takılmasıyla açıldığı görüldü.
Paraşütçü geriye doğru savruldu, bacakları uçağa çarptı ve turuncu yedek paraşüt, uçağın kuyruğuna dolandı.
Rapora göre, paraşütçü aynı zamanda uçağın kenarında atlamaya hazırlanan kamera operatörüne de çarparak onu serbest düşüşe gönderdi. Raporda isimlere, yaşlara veya cinsiyetlere yer verilmedi.
Görüntülerde paraşütçünün birkaç saniye boyunca şok geçiriyormuş gibi ellerini kaskının üzerine koyduğu görülüyor. Paraşütçü korkutucu boşluğun üzerinde asılı dururken, kanca bıçağıyla yedek paraşütün iplerini keserek kendini kurtardı. Ardından ana paraşütünü açarak yere güvenli bir şekilde iniş yaptı.
PİLOTTAN ACİL ÇAĞRI
Büro baş komiseri Angus Mitchell, “Bir kanca bıçağı taşımak yasal bir zorunluluk olmasa da yedek paraşütün erken açılması durumunda hayat kurtarıcı olabilir” dedi
Olayda uçağın kuyruğu “önemli ölçüde hasar” aldı ve pilotun kontrol yeteneği sınırlı kaldı. Pilot "mayday" acil durum çağrısı yaptı ancak daha sonra uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı.