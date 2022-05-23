Havada paniğe yol açan şaka

İngiltere'de bir Youtuber'ın uçak yolcularını yanıltmak için hazırladığı 60 metrelik pankart havada kısa süreli paniğe yol açtı.



Varış noktası Sussex'teki Gatwick Havalimanı olan uçağın yolcuları, uçak inişe yaklaştığı sırada pencereden baktıklarında "Luton'a hoş geldiniz" pankartıyla karşılaştı.

Oysa Luton, uçağın iniş yapacağı Gatwick Havalimanı'na yaklaşık 60 mil (96 kilometre) uzaklıktaydı.

Bir milyona yakın takipçisi bulunan YouTuber Max Fosh, söz konusu pankartı kendisinin "şaka amaçlı" hazırladığını kabul etti.

Her biri 8 metreye 3 metre 14 harften oluşan pankart Fosh'a 4 bin sterline (yaklaşık 80 bin lira) mal oldu.

Fosh'un, havalimanı yakınında yaşayan yaşlı bir çiftin arazisine yerleştirdiği pankartı altı hafta boyunca burada tutma izni olduğu öğrenildi.