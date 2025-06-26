Havada panik: Uçağın motorundan uçuş esnasında alevler yükseldi
Las Vegas’tan kalkan bir yolcu uçağı, havada olduğu sırada sol motorundan alev ve dumanların çıktığının tespit edilmesi üzerine havalimanına geri döndü.
ABD’de American Airlines havayolu şirketine ait bir uçak, uçuş sırasında motorundan ateş ve duman çıkması üzerine kalkıç yaptığı hava alanına geri dönmek zorunda kaldı.
ABC News haber sitesinin aktardığına göre, olay çarşamba günü Las Vegas’ta yaşandı. Yetkililerin olayla ilgili verdiği bilgiye göre, uçak, havada olduğu sırada motorundan alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü. Yolcu uçağı, bunun üzerine Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’na geri döndü. Uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve yaralanan olmadığı açıklandı.
FAA’DAN SORUŞTURMA
Flightradar24 uçak takip sisteminden alınan bilgilere göre, 1665 sefer sayılı uçak yerel saatle 08.11 sıralarında kalktı. Uçağın Kuzey Carolina’daki Charlotte’a gitmesi gerekiyordu. Havayolu şirketinin sözcüsü, uçağın kalkış yapmasının ardından sol motorundan duman çıktığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de uçağın motorundan uçuş esnasında alevlerin ve dumanların çıktığı görüldü.
Uçak, yerel saatle 08.20 sıralarında kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. Şirketten yapılan açıklamada, uçağın motorunun alev aldığına dair kanıta rastlanmadığı bilgisi verildi.
Airbus A321 tipi uçakta olay sırasında 153 yolcu ve altı mürettebatın olduğu ve uçağın bakım için hizmetten çekildiği ifade edildi. Federal Havacılık Kurumu (FAA), olayın soruşturulacağını açıkladı.
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