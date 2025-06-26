Havada panik: Uçağın motorundan uçuş esnasında alevler yükseldi

ABD’de American Airlines havayolu şirketine ait bir uçak, uçuş sırasında motorundan ateş ve duman çıkması üzerine kalkıç yaptığı hava alanına geri dönmek zorunda kaldı.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, olay çarşamba günü Las Vegas’ta yaşandı. Yetkililerin olayla ilgili verdiği bilgiye göre, uçak, havada olduğu sırada motorundan alevlerin ve dumanların yükseldiği görüldü. Yolcu uçağı, bunun üzerine Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’na geri döndü. Uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve yaralanan olmadığı açıklandı.



FAA’DAN SORUŞTURMA

