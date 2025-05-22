Havada panik: Uçak doluya yakalandı, burnunda delik açıldı

Hindistan’da bir yolcu uçağı, iç hatlar uçuşunu yaptığı sırada doluya yakalandı. Yolcular arasında büyük paniğe sebep olan olayda uçak da hasar gördü. Havayolu şirketi, konuya ilişkin açıklamasında, uçağın güvenli bir şekilde iniş yapabildiğini bildirdi.



CNN’in haberine göre, IndiGo şirketine ait bir yolcu uçağı, başkent Yeni Delhi’den Hindistan’ın kontrolündeki Keşmir bölgesinin en büyük kenti Srinagar’a giderken aniden bir dolu ile karşı karşıya kaldı. Normal şartlarda yaklaşık 90 dakika süren uçuşta yaşananlara ilişkin olarak şirketten yapılan açıklamada, uçuş ve kabin ekibinin gerekli protokolleri takip ettiği ve uçağın güvenli bir şekilde Srinagar’a inebildiği ifade edildi.



“BUNUN SON UÇUŞUM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”



Uçağın hasar gördüğü ifade edilse de havayolu şirketinin açıklamasında uçakta ne tür bir hasar meydana geldiği açıklanmadı. Uçağın basına ve sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarında ise burun kısmında büyük bir deliğin açıldığı görüldü.



Sheikh Samiullah isimli bir sosyal medya kullanıcısının X hesabından yaptığı paylaşımda, dolu sırasında uçaktaki yolcuların büyük panik yaşadığı, uçakta ciddi bir türbülans meydana geldiği, bu sebeple uçağın ciddi anlamda sarsıldığı kameraya yansıdı. Uçağın sarsıldığı anlarda çocukların ağladığı, insanların bağırdığı da duyuldu.



Samiullah, Press Trust of India haber sitesine yaptığı açıklamada, “O kadar çok türbülans vardı ki bunun son uçuşum olduğunu düşündüm. Herkes, düşeceğimizi düşünüyordu. Bu, öyle travmatik bir deneyimdi ki…” diye konuştu. Sık sık uçak yolculuğu yaptığını anlatan Samiullah, “Güvenli bir şekilde iniş yaptığımız için pilota minnettarım” dedi.



“UMARIM KİMSE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAZ”



Uçağın durumunu gördükten sonra da büyük bir şok yaşadığını anlatan yolcu, “İndikten sonra uçaktaki hasarı gördük. Bu, daha da travmatikti… Umarım kimse böyle bir şey yaşamaz” diye konuştu.



CNN ulaştırma analisti Mary Schiavo da konuya ilişkin değerlendirmesinde, bunun gibi olaylara nadir rastlanmadığını belirterek dolunun uçaklarda ciddi hasara yol açabileceğine, burun kısmının ve ön camının zarar görebileceğine işaret etti.



Hindistanlı bir gazeteci de hasar gören uçağın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak uçaktaki 227 kişinin de güvende olduğunu aktardı.

