Havada panik: Yolcu acil çıkış kapısını açmaya çalıştı, uçak acil iniş yaptı

Japonya’nın başkenti Tokyo’dan ABD’nin Teksas eyaletine gitmek üzere yola çıkan All Nippon Havayolları (ANA) şirketine ait bir yolcu uçağının acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.



Mirror gazetesinin haberine göre, bir yolcunun yerinden fırlayarak acil çıkış kapısını açmaya çalışması üzerine uçakta büyük panik yaşandı. “Boeing 777” model uçakta yaşanan olayın ardından pilot Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak durumunda kaldı.



Yerel saatle cumartesi sabahı yaşanan olayın ismi verilmeyen failinin acil çıkış kapısını açmaya çalışmasının ardından uçaktaki diğer kişiler duruma müdahale ederek yolcuyu kapıdan uzaklaştırdı ve yere yatırarak etkisiz hale getirdi.



Uçağın iniş yapmasına 3 saat kala yaşanan olay üzerine pilot, 45 dakika içinde Seattle’a indi. Olay yaşandığında uçak 9 saattir havadaydı.



BİR YOLCU DAHA UÇAKTAN İNDİRİLDİ



ABD basınına yansıyan haberlere göre, uçak Seattle’a indikten sonra da bir başka yolcu uçaktaki düzeni bozduğu gerekçesiyle ilk yolcuyla birlikte uçaktan çıkarıldı.



Uçuş takip sitesi FlightAware’in verilerine göre, ardından yeniden havalanan yolcu uçağı, planlanandan 4 saat sonra Houston kentindeki Bush Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.



Seattle’daki havalimanından yapılan açıklamaya göre, uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışan yolcunun “tıbbi bir kriz” yaşadığı tespit edildi ve uçaktan indirildikten sonra bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.



Kapıyı açmaya çalışan yolcunun hemen ön koltuğunda oturan Ashley isimli yolcu da Fox26 kanalına verdiği demeçte, adamın yerinden kalkarak yanındaki insanların üzerinden geçtiğini ve “hasta olduğunu düşündüğünü” anlattı. Ashley, “İnanılmazdı. Kalkıp olayı kontrol altına alan nazik vatandaşlara teşekkür etmek istiyorum. Ben ne yapacağımı bilememiştim” dedi.

