Havada panik: Yolcu uçağının mutfağında yangın

ABD'de "American Airlines" hava yolu firmasına ait "Boeing 737-800" tipi uçak, Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan North Carolina'ya gitmek üzere kalkış yaptı.
Havayolu firması, kalkıştan bir süre sonra uçağın mutfağındaki (galley) fırının ateş almasının ardından "uçakta teknik sorun çıktığı" gerekçesiyle uçağın Houston'a yönlendirildiğini açıkladı.
North Carolina'ya iniş yapması gereken uçak, teknik sorun sebebiyle Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçaktaki yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Uçağın güvenli ve sorunsuz bir şekilde indiğini belirten American Airlines, "Bu rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz. Ekip üyelerimize profesyonelliklerinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.
DAHA ÖNCE DE KAPISI KOPMUŞTU
5 Ocak’ta Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parçası dışarı doğru kopmuştu.
Olayın ardından Türk Hava Yolları da dahil olmak üzere birçok şirket, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Abd
- Yangın
- Uçak