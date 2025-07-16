Havada panik: Kanada uçağı kaçırıldı

Kanada'da federal polis, küçük bir uçağın kaçırıldığı ihbarını almasının ardından ülkenin en işlek havalimanlarından birinde uçuşlar kısa süreliğine kesintiye uğradı.



Yetkililere göre, özellikle Vancouver Uluslararası Havalimanı, kaçırılma ihbarı nedeniyle dün yaklaşık bir saat boyunca felç oldu.



Polis, yerel saatle 13.10'da tek motorlu dört kişilik bir Cessna 172'nin “Vancouver Adası bölgesinde kaçırıldığı ve Vancouver Uluslararası Havaalanı (batı) yakınlarındaki hava sahasına yaklaştığı” yönünde bir mesaj aldıklarını söyledi.



Kanada Kraliyet Atlı Polisi yaptığı açıklamada, “Şüpheli uçağın tek yolcusuydu” dedi.

Polis yetkilileri, Cessna'nın yaklaşık bir saat sonra iniş yapmasının ardından şüphelinin direniş göstermeden ve “herhangi bir olay yaşanmadan” tutuklandığını açıkladı.



Havaalanından yapılan açıklamaya göre, gelen dokuz uçuş başka havaalanlarına yönlendirildi ve inişin 39 dakika sürdüğü belirtildi.