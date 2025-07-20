Havai fişekler erken patladı: 4'ü ağır 19 yaralı

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir fuarda havai fişek gösterisi düzenlenecekti ancak işler beklendiği gibi olmadı.



Peş peşe ateşlenen fişeklerden bazıları yerden tam yükselemeden patlamaya başladı.



Patlamaların etkisiyle alanda bulunan ve içlerinde çocukların da olduğu 19 kişi yaralandı.



Alman polisi, olayın nedenini araştırıyor.

