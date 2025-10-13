Havai fişekler mahalleyi kül etti

Peru’da bir mahallede çıkan büyük yangın onlarca evi kül etti, yüzlerce kişiyi evsiz bıraktı. Yangına kaçak havai fişek deposunun neden olduğu sanılıyor.

Latin Amerika ülkesi ’nun başkenti Lima’nın San Juan de Miraflores bölgesinde çıkan , yaklaşık 100 evi yok etti. En az 200 aileyi de evsiz bıraktı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Yetkililer, yangına yasadışı bir havai fişek deposunun neden olduğunu tahmin ediyor. Depo olduğundan şüphenilen bir konuttan gökyüzüne havai fişekler saçıldı. Havadan çekilen görüntülerde yanan evlerde patlamalar yaşandığı da görülüyor.
Ülkenin yeni devlet başkanı Jose Jeri olay yerini ziyaret etti. Bölge halkına destek sözü verdi.

