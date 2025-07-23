Havalimanında faciadan dönüldü: Çarpışmaya 60 metre

Meksika’nın Mexico City kentinde bir havalimanında iki uçağın birbirleriyle çarpışmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı. FlightRadar24 uçuş takip verileri, iki uçağın birbirlerine 60 metre kadar yaklaştığını gösterdi.



ABC News haber sitesinin aktardığına göre, olay, pazartesi günü yaşandı. Aeromexico Havayolları'na ait bir uçak, iniş yapmaya çalıştığı sırada Delta Havayolları şirketine ait bir uçakla çarpışmaya çok yaklaştı. Uçuş takip verilerine göre, Aeromexico Havayolları’nın 1631 sefer sayılı uçağı, Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’nda önce Delta Havayolları’nın 590 sefer sayılı uçağının üzerinden uçtu, ardından hemen önüne, aynı piste iniş yaptı. İki uçak arasındaki mesafenin 60 metreden biraz daha uzun olduğu tespit edildi.



DELTA UÇAĞI, SAATTE 95 KM HIZLA İLERLİYORDU



Delta, konuya ilişkin açıklamasında, Atlanta uçağının içindeki 150 kişiyle birlikte kalkış yapmak üzere olduğunu, uçuş ekibinin aynı piste, hemen önlerine bir başka uçağın indiğini görmesi üzerine kalkışın iptal edildiğini bildirdi.



Hava trafiği kontrol kayıtlarında da Delta pilotunun pistte olduklarını söylediği, ardından bir başka kişinin İspanyolca “Vay canına, inanılmaz” dediği duyuluyordu. Bu ifadeyi pilotun mu yoksa hava kontrolörünün mü söylediği ise netlik kazanmadı.



Delta uçağının diğer uçağı görerek durmadan önce saatte 95 kilometre hıza ulaştığı ifade edildi. Uçak, ardından önce kapıya döndü, ardından havalandı.



“PARALEL İKİ PİST VAR”



Eski savaş uçağı pilotu ve ABC News yorumcusu Steve Ganyard, Mexico City’de birbirine paralel iki pist olduğunu, kontrolörün Aeromexico uçağına hangi piste inmesini söylediğinin bilinmediğini aktardı. Ganyard, kuledeki kontrolörün bir uçağa kalkış, diğerine iniş için aynı anda onay verildiğini anlamamış olabileceğini de aktardı.



İniş yapan uçağın bağlı olduğu Aeromexico’dan yapılan açıklamada, şirketin olayın detaylı bir şekilde soruşturulması için yetkililer ile yakın bir çalışma içinde olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, havacılık uzmanlarının bir iletişim hatası olup olmadığını değerlendireceği bilgisi verildi.

