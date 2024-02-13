Havalimanından ilginç görüntüler: Yolcu bavulunda maymun ceseti bulundu

Geçtiğimiz aylarda ABD havalimanı yetkilileri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yaptığı bir ziyaretten dönen yolcunun bagajından koku aldılar.

Yolcu bunun kurutulmuş balık olduğunu iddia etti, ancak yapılan incelemede dört maymunun ölü bedenlerinin bulunduğunu bildirildi.



Yolcunun maymunları kendi tüketimi için ABD'ye getirdiği söylendi.



"Bushmeat" olarak da adlandırılan bu yöntem yabani hayvanların avlanması ve tüketlimesi anlamına geliyor. "Bushmeat" hastalık tehdidi nedeniyle ABD'de yasaklanmıştı.



Gümrük görevlisi "Çalı etinin Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilmesinin yarattığı potansiyel tehlikeler gerçektir. Bushmeat, Ebola virüsü de dahil olmak üzere hastalığa neden olabilecek mikroplar taşıyabilir" dedi.



Olay geçen ay meydana geldi ancak cuma günü kamuoyuna duyuruldu.



Bissette Pazar günü yaptığı açıklamada herhangi bir suçlamada bulunulmadığını ancak tüm bagajlara el konulduğunu ve yaklaşık dört kilogram çalı etinin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından imha edilmek üzere işaretlendiğini söyledi.



Yaban hayatı kaçakçılığı Avrupa'da büyük bir sorun teşkil etmekte olup, Ekim ayında nesli tükenmekte olan hayvanlar ve koruma altındaki kerestelerden oluşan 2,000'den fazla yasadışı ithalatın ele geçirildiği büyük bir uygulama operasyonuna yol açmıştır.



Etin türü genellikle ayırt edilemediğinden ve havaalanları ithalatı test edecek kaynaklardan yoksun olduğundan, yasadışı çalı eti ticaretinin ölçeğini değerlendirmek zor olsa da, Brüksel ve Paris kaçakçılar için kilit merkezlerdir.



Araştırmacılar Brüksel havaalanından her ay aralarında timsah, pangolin ve maymunların da bulunduğu 3.9 ton çalı etinin kaçırıldığını tahmin ediyor. Bunların büyük bir kısmının organize ticarete yönelik olduğu düşünülmektedir.