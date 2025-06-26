Havalimanında korkunç anlar: 18 aylık bebeği yere fırlattı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda kan donduran bir olay yaşandı.

Belarus vatandaşı olduğu belirtilen 31 yaşındaki Vladimir Vitkovski, 18 aylık erkek bebeği yakalayıp baş üstü yere fırlattı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatası ve omurga kırıkları nedeniyle komaya girdiği öğrenildi. Kanında uyuşturucu tespit edilen zanlı ise gözaltına alındı.

Polis, çocuğa yönelik şiddet eyleminde ırkçı veya başka bir motivasyon olup olmadığını araştırıyor.

