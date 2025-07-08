Havalimanında korkunç ölüm: Uçak motoruna çekilerek can verdi

İtalya'da, Milano yakınlarındaki düşük maliyetli hava yolu bağlantılarını sağlayan Bergamo Havalimanı, pistte gerçekleşen faciayla sarsıldı.

Havalimanı, kimliği belirsiz bir kişinin pistte hayatını kaybetmesinin ardından geçici olarak kapatıldı.

UÇAĞIN MOTORUNA ÇEKİLDİ



Söz konusu kişi, taksi yolunda bir uçağın motoruna çekilerek hayatını kaybetti.



Corriere Della Sera gazetesinin haberine göre, hayatını kaybeden kişinin bir yolcu mu, havalimanında çalışan biri mi yoksa dışarıdan gelen biri mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

35 YAŞLARINDA BİR ERKEK



İtalyan gazetesine göre olay, uçağın park alanından çıkıp kalkışa hazırlanmak üzere manevra yaptığı sırada meydana geldi. Yaklaşık 35 yaşlarında olduğu belirtilen adamın, bu sırada uçağa yaklaştığı ifade edildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "taksi yolunda meydana gelen bir sorun" nedeniyle uçuş operasyonlarının yerel saatle 10.20 ile 12.00 arasında (TSİ 11.20 - 13.00) askıya alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.