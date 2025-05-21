Havalimanında korkunç saldırı: Arkadaşını beklerken boynundan bıçaklandı

Arkadaşını beklerken boynundan bıçaklanan genç, hemen hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.

Bıçaklanan gencin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, bazı kaynaklarda hayati tehlikeyi atlattığı iddiası yer aldı. Raporlarda, saldırgan ve yaralının birbirlerini tanımadıkları belirtildi.

Yerel halk ise Mallorca’da artışa geçen suç oranları konusunda endişeli.

POLİSİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Yetkililer, bölgede bir hafta önce de benzer bir olayın yaşandığını açıkladı. İspanyol polisi, geçtiğimiz pazar günü saat 16:50 civarında, Gran Canaria Havaalanı yakınlarında bir taksiciye bıçakla soygun yapmaya çalışan isimsiz bir kişiyi vurmuştu. Şüpheli, bıçakla birlikte polislerin üzerine yürümeye başlayınca, ekipler güç kullanmak zorunda kaldı.



The Canary News'in bildirdiğine göre; emniyet görevlileri, büyük bir bıçakla polis memurunun üzerine yürüyen saldırgana ateş etti. Şüpheli, olay yerinde hayatını kaybetti.



