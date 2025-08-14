Havalimanında korkutan anlar: Uçağın kanadı piste sürttü, kıvılcımlar saçıldı

Tayvan’ın başkenti Taipei’de iniş yapan Boeing 747 tipi bir kargo uçağı, şiddetli rüzgarlar nedeniyle piste kanadını vurarak kıvılcım saçtı.



Hong Kong’tan kalkan 5X61 sefer sayılı uçak, 13 Ağustos gecesi Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı’na yaklaşırken Podul Tayfunu'nun etkisi altındaki sert rüzgâr ve “wind shear” koşullarıyla karşılaştı.

İLK İKİ DENEMEDE İNİŞ YAPAMADI

İlk iki denemede iniş yapamayan uçak, üçüncü yaklaşmada 05L pistine teker koyarken sağ kanadı aşağıya eğildi ve 4 numaralı motoru piste sürttü. O anlarda pistte kıvılcımlar saçıldı.

Havacılık Güvenliği Ağı, olayda motor kaportasında ciddi hasar meydana geldiğini, ancak uçağın sorunsuz şekilde apron bölgesine ulaştığını bildirdi. Kazada yaralanan olmadı.

TAYVAN, TAYFUN ETKİSİNDE



Podul Tayfunu'nun saatte 191 kilometreye ulaşan rüzgarları, ada genelinde yüzlerce uçuşun iptaline ve 8 binden fazla kişinin tahliyesine yol açtı. Bir kişi kayıp, en az 112 kişi yaralandı.