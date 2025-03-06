Havalimanında panik anları: Uçağa pompalı tüfekle binmeye çalıştı!

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir adamın silahlı şekilde uçağa binmeye çalıştığı iddia edildi.



Jetstar Havayolları'na ait Sidney'e gitmek üzere hazırlanan yolcu uçağına binen silahlı adam gözaltına alınırken, havalimanı geçici olarak operasyonlarını durdurdu.

BAŞKA BİR YOLCU TARAFINDAN YAKALANDI



The Guardian gazetesi uçuş ekibi ve yolcuların adamı gözaltına almada rol oynadığını aktardı. Uçağın içinden çekilen bir görüntüde, polis gelene kadar bir yolcunun diğer yolcu tarafından kabinin zeminine sabitlendiği görülüyor.



Jetstar sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra Avalon havaalanında bir güvenlik olayının farkındayız ve ne olduğunu acilen anlamak için polis ve havaalanıyla birlikte çalışıyoruz. Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği bir numaralı önceliğimizdir ve bildirilen herhangi bir yaralanma olmadığını teyit edebiliriz." ifadelerine yer verdi.

KENDİNİ "BAKIM İŞÇİSİ" OLARAK TANITTI



Silahlı yolcunun etkisiz hale getirilmesinde rol oynayan Barry Clark isimli yolcu, ABC'ye konuştu.



Clark, "Yapabildiğim tek şey... silahı elimden almak, merdivenlerden aşağı atmak ve sonra adamı polis gelene kadar sabit tutmaktı" dedi.



Silahlı saldırganın havalimanı personeli gibi görünmek için işçi giysileri giyerek kimliğini saklamaya çalıştığı aktarıldı. Uçağa binmeye çalışan adam, kendisini bakım işçisi olarak tanıttı.

HAVALİMANI KAPATILDI



Adam gözaltına alındıktan sonra yolcular uçaktan indi ve havaalanı kapatıldı. Yolculara bagajlarının daha sonra kendilerine teslim edileceği söylendi.



Avalon Havalimanı CEO'su Ari Suss, olay araştırıldığı için havalimanının ikinci bir duyuruya kadar ziyaretçilere kapatıldığını doğruladı.

