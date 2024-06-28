Havalimanlarında eylem yapmaya hazırlanan 27 çevreci gözaltına alındı

İngiltere'de havalimanlarında eylem yapmaya hazırlandıkları iddiasıyla gözaltına altına alınan çevreci aktivistlerin sayısı 27'ye çıktı. Londra Metropolitan Polisi, "Just Stop Oil" protesto grubuyla ilişkili 17 kişinin evlerine baskın yapıldığını açıkladı.

Havalimanlarında eylem yapmaya hazırlanan 27 çevreci gözaltına alındı

'de havalimanlarındaki işleyişi aksatacak eylemler planladıkları iddiasıyla 27 aktivist gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, 25 ve 27 Haziran'da gözaltına alınan 10 kişinin ardından bugün yeni açıklama yapıldı.

Londra dışında Gloucestershire, Oxfordshire, Devon, Essex, Manchester, Surrey, Sussex, Norfolk ve Batı Yorkshire'da "Just Stop Oil" grubuyla ilişkili 17 kişinin evlerine baskın yapıldı.

Bu kişilerin, Kamu Düzeni Yasası'nı ihlal etme planları yaptıkları ve ulusal altyapıya zarar verebilecek eylemler hazırladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklayan polis, bazılarının arasında Just Stop Oil'in üst düzey isimlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu şüphelilerin herhangi bir havalimanına bir kilometreden fazla yaklaşamayacakları ifade edildi.

Operasyonu yürüten Başkomiser Ian Howells, "Londra havalimanlarının güvenliği ve uçuş emniyetini hiçe sayan herkes, polis ve güvenlik görevlilerinin vereceği sert karşılığa hazır olmalı" diye konuştu.

Hollanda'da yol kapatan yüzlerce çevreci aktivist gözaltında

Hollanda'da yol kapatan yüzlerce çevreci aktivist gözaltında

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

İran'dan tehdit: İsrail Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

İran'dan tehdit: İsrail Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar

İspanya, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil oldu

İspanya, Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in soykırımla yargılandığı davaya müdahil oldu

İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı evde 2 Filistinli çocuk öldü

İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığı evde 2 Filistinli çocuk öldü

İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi

İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

Trump: Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği

Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk

Husiler: Akdeniz ve Kızıldeniz'de biri ABD'ye ait 4 gemiyi vurduk

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...