Havalimanlarında eylem yapmaya hazırlanan 27 çevreci gözaltına alındı

İngiltere'de havalimanlarındaki işleyişi aksatacak eylemler planladıkları iddiasıyla 27 aktivist gözaltına alındı.



Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, 25 ve 27 Haziran'da gözaltına alınan 10 kişinin ardından bugün yeni açıklama yapıldı.



Londra dışında Gloucestershire, Oxfordshire, Devon, Essex, Manchester, Surrey, Sussex, Norfolk ve Batı Yorkshire'da "Just Stop Oil" protesto grubuyla ilişkili 17 kişinin evlerine baskın yapıldı.



Bu kişilerin, Kamu Düzeni Yasası'nı ihlal etme planları yaptıkları ve ulusal altyapıya zarar verebilecek eylemler hazırladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklayan polis, bazılarının arasında Just Stop Oil'in üst düzey isimlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.



Gözaltına alınanlardan bazılarının serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, bu şüphelilerin herhangi bir havalimanına bir kilometreden fazla yaklaşamayacakları ifade edildi.



Operasyonu yürüten Başkomiser Ian Howells, "Londra havalimanlarının güvenliği ve uçuş emniyetini hiçe sayan herkes, polis ve güvenlik görevlilerinin vereceği sert karşılığa hazır olmalı" diye konuştu.

