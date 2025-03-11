Havası en kirli ülkeler belli oldu: Sadece 7 ülke standartlara uyuyor!

İsviçreli hava kalite teknolojisi şirketi IQAir, hazırladığı son raporla dünyada sadece 7 ülkenin standartlara uyduğunu ortaya koydu.

HAVASI EN KİRLİ 5 ÜLKE



Şirketin 2024 raporuna göre dünyada havası en kirli ülkeler sırasıyla Çad, Bangladeş, Pakistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Hindistan.

Bu 5 ülkede hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırın 10 katına çıkıyor. Hatta liste başında bulunan Çad'da 18 katına çıkıyor.

EN KİRLİ BAŞKENT DE BELLİ OLDU



Dünyanın en kirli başkentiyse Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi. Yeni Delhi'yi Çad'ın Başkenti Encemine takip ediyor.Üçüncü sırada Bangladeş'in Başkenti Dakka yer alıyor. Dördüncü sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Başkenti Kinşasa, beşinci sıradaysa Pakistan'ın Başkenti İslamabad yer alıyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN AZ DA OLSA TOPARLANDI



Çin ve Hindistan'da 2023'e göre hava kirliliğinde az da olsa bir toparlanma olmasıysa dikkat çekiyor.



Dünyada en kirli havaya sahip 10 kentten 6'sının bulunduğu Hindistan'da hava kirliliği 2023'e göre 2024'te yüzde 7 azalma gösterdi. Çin'deyse 2013-2020 yılları arasında kirlilik yarı yarıya azaldı.

AVRUPA'NIN EN KİRLİ HAVASI



Avrupa'da en kirli havaya sahip ülkeyse Bosa Hersek. Bosna Hersek'i Kuzey Makedonya ve Sırbistan takip ediyor



Dünyada havası standartlara tamamen uygun olan sadece 7 ülke var. Bu ülkeler Estonya, İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Bahamalar, Grenada ve Barbados.

7 MİLYON KİŞİ HAVA KİRLİLİĞİNDEN ÖLÜYOR



Yeterli veri bulunmadığı için Burkina Faso, İran ve Afganistan ise raporda yer almadı.



Hava Kirliliği Yüksek tansiyondan sonra dünyada ölüme yol açan en büyük risk faktörü olarak görülüyor. Dünya genelinde her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor.



İsviçreli hava kalite teknolojisi şirketi IQAir'in internet sitesinde anlık olarak paylaştığı veriler dünyada en kirli büyük kentler arasında İstanbul'un 19'uncu sırada yer aldığını gösteriyor.