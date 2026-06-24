Havayolu şirketlerine İran uyarısı. "Risk devam ediyor, uzak durun"

Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), ABD ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmaya rağmen havayollarına İran , Irak ve Lübnan hava sahalarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ajans, bölgeye yönelik çatışma bölgesi tavsiyesinin süresini 1 Temmuz'a kadar uzattığını açıkladı.

HÜRMÜZ BÖLGESİNDE ATEŞKES İHLALİ RİSKİ

EASA, ABD ile İran arasındaki ateşkesin kısa vadede ihlal edilme ihtimalinin sürdüğünü belirterek özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresindeki hava sahasında risklerin devam ettiğini vurguladı.

Açıklamada, bölgede yaşanabilecek olası askeri hareketliliğin sivil havacılık faaliyetlerini etkileyebileceği kaydedildi.

LÜBNAN İÇİN DE ENDİŞE DUYULUYOR

Ajans ayrıca İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin kırılgan yapısına dikkat çekti.

EASA, ateşkesin bozulması halinde Lübnan hava sahasını etkileyebilecek yeni askeri faaliyetlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ İÇİN TEMKİN ÇAĞRISI

EASA, hava yolu şirketlerinin yalnızca İran, Irak ve Lübnan'da değil Bahreyn, Kuveyt, İsrail, Ürdün, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hava sahalarında da operasyon yürütürken olası güvenlik risklerini dikkate almaları gerektiğini bildirdi.

Ajans, bölgedeki güvenlik durumunun yakından izlenmeye devam edildiğini belirtti.