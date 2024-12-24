Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı’nda patlama

Hawaii Volkan Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.00 sularında meydana gelen patlamada yanardağ, 80 metreye kadar yükselen lavlar püskürttü. Bu sırada volkanik gaz ve kül bulutları oluştuğu da bildirildi.

Patlamanın, 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkın sınırları içinde gerçekleşmesi, potansiyel bir felaketin önüne geçti.



Kilauea Yanardağı, 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönemi dışında düzenli olarak volkanik patlamalarla biliniyor.



Son olarak haziran ve eylül aylarında aktif hale gelen yanardağ, 2018’de yaklaşık üç ay süren bir patlama sürecinde 700’den fazla evin yok olmasına neden olmuştu.