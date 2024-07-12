Hawaii'de helikopter okyanusa düştü: 1 ölü

ABD'nin Hawaii eyaletinde helikopterin okyanusa düşmesi sonucu 1 kişi öldü, kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Hawaii'de helikopter okyanusa düştü: 1 ölü

'nin Hawaii eyaletine bağlı Kauai Adası açıklarında Robinson R44 tipi bir tur helikopteri okyanusa düştü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 13.20 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kauai County Belediye Başkanı Derek Kawakami hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Şu anda olayla ilgili tüm detayları bilmiyoruz. Ancak ilk müdahale ekiplerimizin bu acil durum operasyonunda ellerinden gelen her şeyi yaptığını biliyoruz" dedi.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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