Hawaii’de karantina kurallarına uymayan turistler gözaltına alındı

Tatil cenneti Hawaii’e corona virüs salgınına rağmen her gün yüzlerce turist akın ediyor.



Ancak adadaki karantina kuralları kapsamında bölgeye giden turistlerin otellerden ayrılmasına izin verilmiyor.



İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre bu kurala uymayan turistler gözaltına alındı.



Geçtiğimiz aylarda alınan karantina kararı kapsamında bu kurala uymayanların 5 bin dolara kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.



Hawaii Valisi David Ige söz konusu cezaları mümkün kılan kararnameye Mart ayında imza atmıştı.

