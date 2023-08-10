Hawaii’de orman yangını: 6 ölü

ABD’nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki yangın devam ediyor.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı.