Hawaii’de orman yangını: 6 ölü

ABD’nin adalardan oluşan Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki yangın devam ediyor.
Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı.
Adada çıkan üç yangın nedeniyle 13 yerleşim bölgesinin tahliye edildiğini ifade eden yetkililer, 16 yolun ulaşıma kapatıldığını ve vatandaşlar için 5 sığınağın açıldığını belirtti.
Yangında kaç ev veya iş yerinin hasar gördüğü henüz bilinmezken, binlerce kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.
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