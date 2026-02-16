Hawaii'de volkan patladı, lavlar 350 metreye yükseldi

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea yeniden faaliyete geçti. ABD'nin Hawaii eyaletindeki volkandan çıkan lavların kuzey bacasında 300-350 metre, güney bacasından ise 250-300 metre yüksekliğe ulaştığı gözlendi.

Yanardağdan çıkan duman ve kül bulutu deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin 600 metre yüksekliğe ulaştı. Ulusal Hava Durumu Servisi, Hilo ve Pahoa bölgelerini kapsayan doğu ve güneydoğu kesimleri için "kül yağışı uyarısı" yayınladı.

Kuvvetli rüzgarlar volkanik materyali güneybatıya doğru taşırken, bulutun ulaştığı yüksekliğe bağlı olarak "Pele’nin saçı" adı verilen ince volkanik cam liflerinin farklı yönlere yayılabileceği belirtildi. Pele'nin saçı ise köken olarak Hawaii yerel dininin volkan tanrısı Pele'den geliyor.

Yetkililer, kül yağışının mahsullere, hayvanlara ve hassas altyapıya zarar verebileceği konusunda halkı uyardı. Görüş mesafesinin düşebileceği belirtilirken, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanların iç mekanlarda kalması, dışarıdaki kişilerin ise ağız ve burunlarını maskelerle kapatmaları istendi. Şu an için yolların açık olduğu ve volkanik hareketliliğin yanardağ çevresindeki milli park alanı içinde sınırlı kaldığı vurgulandı.