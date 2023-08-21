Hawaii'nin mucize evi: Her yer yanarken ona hiçbir şey olmadı

Front Street'te yer alan evin sahipleri olan Millikin ailesi merak konusu olan eve dair soruları yanıtları. Dora Atwater Millikin, "Biz bu olayda komşularımızı kaybettik, onlarsa her şeylerini kaybettiler" dedi.



Millikin ailesi kısa süre önce tarihi Hawaii evinde bir dizi yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Amaçlarının yangına karşı önlem almak olmadığını belirten Dora Atwater Millikin, "Eski binaları seviyoruz. Bu nedenle tarihi dokuyu korumak istedik." dedi.



Yangına karşı büyük bir önlem olduğu değerlendirilen evin çatısı klasik Hawaii evlerindeki ahşap parçalardan arındırıldı ve yerine metal bir tabaka eklendi. Eve çok yakın duran ağaçların yaprakları da budandı. Çift yangından ziyade termitlerden endişe ettiklerini ifade etti. Ayrıca evin duvarları da beton olarak yenilendi.



Yetkililer yangından kurtulan evlerin çoğunun beton duvarlara sahip olduğunu belirtti. Hawaii evleri geleneksel olarak ahşap duvarlara sahip.



Tatil bölgesi olan Front Street'teki denize sıfır evlerin dört milyon dolar değerinde olduğu ifade ediliyor.