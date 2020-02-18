"Hayalet gemi"yi Dennis fırtınası buldu

Atlantik Okyanusu'nda bir yıldır sürüklenen "hayalet gemi" Dennis fırtınası sayesinde bulundu.



"Hayalet gemi" İrlanda'nın batı kıyılarındaki Ballycotton balıkçı köyünde sahilde dolaşan bir kişi tarafından fark edildi.



Geminin bir yıldan uzun süre boyunca Bermuda’nın güneydoğusundan İrlanda’ya kadar binlerce kilometre sürüklendiği sanılıyor. Yetkililer olayı “milyonda bir görülecek bir durum” olarak niteledi.



"Alta" adlı gemi 2018 yılında Yunanistan’dan Haiti’ye gitmek üzere denize açılmıştı.



Gemi sebebi bilinmeyen bir elektrik kesintisi sonrasında 20 gün boyunca Bermuda açıklarında sürüklenmişti.



Bu sürede 2 bin 100 kilometre sürüklenen gemiye, havadan yiyecek yardımı yapıldı. Yetkililer daha sonra 10 kişilik mürettebatın kurtarılarak Porto Riko'ya götürülmesine karar verdi.



Mürettebatın terk ettiği gemi denizde başıboş kaldı. Bir yıl sonra, 2019 yılında Kraliyet donanması, geminin denizde sürüklenmekte olduğunu fark etti.



Çevre bilimcilere göre, İrlanda'da kıyıya vuran gemi, çevre kirliliğine neden olmuyor. Hayalet geminin akıbetine ise İrlanda karar verecek.



Ancak geminin denizden çıkarılmasının pahalıya mal olacağı belirtiliyor. Geminin sahibinin kim olduğu ve terk edilmeden önceki yükü ise hala bilinmiyor.