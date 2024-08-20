Hayalet hastalık Lyme: Keneden bulaşıyor, 300 hastalığı tetikliyor!

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle hayvan kaynaklı virüs hastalıklarında artış gözlemleniyor.

Uzmanlar, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, kırsal ve ormanlık alanlarda geçirilen zamanlarda dikkatli olunmasına dair uyarılarını artırdı.

Bir kısmı ciddi olmak üzere 300'den fazla hastalığı taklit ettiği için "Büyük Taklitçi" ya da "Hayalet Hastalık" olarak bilinen Lyme hastalığı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde ABD'de yetkililer kritik uyarıyı verdi

Borrelia burgdorferi bakterisinin neden olduğu Lyme hastalığı, enfekte olmuş keneler aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor. Hastalık, uygun tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Lyme hastalığının en belirgin işareti, kene ısırığının çevresinde görülen "gözlük" şeklindeki kırmızı döküntü. Bu döküntü genellikle merkezi soluk bir alanla birlikte genişleyen bir halka şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak, döküntü her zaman bu şekilde görülmeyebilir ve bazı hastalar döküntü oluşturmadan da Lyme hastalığına yakalanabilir.

BELİRTİLERİ NELER?



Başlangıçta grip benzeri ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler Lyme hastalığının işaretleri arasında yer alıyor. Tedavi edilmezse, hastalık eklem iltihaplanmalarına, sinir sistemi sorunlarına ve kardiyovasküler problemler gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

NASIL ÖNLEMLER ALINABİLİR?



Yetkililer, kene ısırıklarından korunmak için açık renkli giysiler giymeyi, kene püskürtücüleri kullanmayı ve doğadan döner dönmez vücutta kene kontrolü yapmayı öneriyor. Enfekte bir kene tarafından ısırılan kişilerin, hastalığın belirtilerini gözlemleyerek bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği vurgulanıyor. Erken teşhis ve tedavi, Lyme hastalığının başarılı bir şekilde yönetilmesinde kritik rol oynuyor.



Uzmanlar, Lyme hastalığına dair belirtileri göz ardı etmenin sağlık üzerindeki potansiyel risklerini unutmamamız gerektiğini belirtiyor. Gerekli önlemleri alarak ve erken müdahale ile bu hastalığın etkilerinden korunmak mümkün.

ÜNLÜ İSİMLER DE YAKALANDI

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid, bir süredir Lyme hastalığı tedavisi görüyor.

Kanadalı dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber 2020 yılında Lyme hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Ünlü tenişçi Serena Williams'ın eşi Alexis Ohanian da Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlülerden biri.