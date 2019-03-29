Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansının çıktığı bildirildi.



Rus haber ajansı RİA Novosti’ye konuşan havacılık sanayisinden bir kaynak, Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansının çıktığını söyledi.



Hükümetin, uçağın isminin T-50’den Su-57’ye değişmesi nedeniyle gerekli belgeleri incelediği kaydedildi.



Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve 'görünmezlik' özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan Su-57 model 5'inci nesil çok amaçlı avcı savaş uçağı, görünmezlik özelliği nedeniyle Rus ordusuna 'hayalet uçak' teknolojisi ile hizmet verecek.



Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Su-57’nin ihracatı için gerekli lisansa önümüzdeki haftalarda son onayı vermesi bekleniyor.

