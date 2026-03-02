Hayber füzelerinin hedefi Netanyahu'nun ofisi oldu
02.03.2026 15:50
İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran cevap olarak İsrail'e füze saldırılarına devam ediyor. Devrim Muhafızları yeni füze saldırılarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisini hedef aldıklarını açıkladı.
İran Devrim Muhafızları düzenlediği onuncu dalga füze saldırıları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisini ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesini hedef aldığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, saldırının "Hayber" tipi füzelerle gerçekleştirildiği ve doğrudan Başbakanlık makamı ile stratejik askeri tesislerin vurulduğu ifade edildi. Söz konusu operasyon, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir süreçte en üst düzey hükümet ve askeri komuta merkezlerini odağına aldı.
İsrail İran füzelerini durdurmaya çalışıyor
İran'ın Tesnim Haber Ajansı tarafından paylaşılan detaylara göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akıbetinin bilinmediği öne sürüldü. Devrim Muhafızları'nın bildirisinde, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Başbakanlık ofisinin Hayber füzeleriyle vurulduğu bilgisi yinelenirken, operasyonun hedef odaklı ve stratejik bir dizi füze dalgasının parçası olduğu vurgulandı.
Saldırı iddialarının ardından İsrailli yetkililerden henüz resmi bir açıklama veya teyit gelmedi. İran tarafı bu saldırılarla İsrail'in yönetim ve savunma altyapısını hedef aldığını belirtiyor.