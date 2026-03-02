Hayber füzelerinin hedefi Netanyahu'nun ofisi oldu

İran'ın Tesnim Haber Ajansı tarafından paylaşılan detaylara göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akıbetinin bilinmediği öne sürüldü. Devrim Muhafızları'nın bildirisinde, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Başbakanlık ofisinin Hayber füzeleriyle vurulduğu bilgisi yinelenirken, operasyonun hedef odaklı ve stratejik bir dizi füze dalgasının parçası olduğu vurgulandı.

Saldırı iddialarının ardından İsrailli yetkililerden henüz resmi bir açıklama veya teyit gelmedi. İran tarafı bu saldırılarla İsrail'in yönetim ve savunma altyapısını hedef aldığını belirtiyor.