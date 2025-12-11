Hayvan kaçakçılığı rekor seviyeye ulaştı
11.12.2025 18:33
AFP
Interpol 2025 yılında egzotik evcil hayvanlara yönelik talebin artmasıyla kaçak hayvan ticaretinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.
Vahşi yaşam suçların yılda 20 milyar dolardan fazla değere sahip bir sektör haline geldi. Binlerce köpekbalığı yüzgeci, fildişi ve primat eti ele geçirildi.
Interpol'ün yaptığı açıklamaya göre, 15 Eylül'den itibaren bir ay süren operasyonda, 134 ülkedeki kolluk kuvvetleri 6 bin 160 kuş, 2 bin 40 kaplumbağa, bin 150 sürüngen, 208 primat, 46 pangolin, 10 "büyük kedi" ve 19 bin 415 diğer vahşi hayvanı ele geçirdi. Yaklaşık bin 100 şüpheli gözaltına alındı.
Katar'da nesli tükenmekte olan primatı sosyal medya üzerinden 14 bin dolara satmaya çalışan hayvan kaçakçısı yapılan çalışmayla birlikte yakalandı. Brezilya'da ise polis, uluslararası altın aslan maymunu kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyon da dahil olmak üzere 200'den fazla hayvanı kurtarırken 145 şüpheliyi tespit etti.
2025 Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirilen hayvan kaçakçılığı operasyonunda 565 egzotik hayvan ele geçirildi.
Interpol'ün yaptığı açıklamada birçok ülkeden örnekler ortaya koyuldu. Yapılan operasyonlarda yaklaşık 10 bin 500 kelebek, örümcek ve böcek ele geçirildi. Bu operasyondan sonra kaçırılan hayvanların çeşitliliğinin arttığı ortaya çıktı. Açıklamada, Belçika yetkililerinin primat etine el koyduğu, Kenya yetkililerinin 400 kilogramdan fazla zürafa etine el koyduğu ve Tanzanya kolluk kuvvetlerinin 10 bin dolar değerinde zebra ve antilop eti ve derisini ele geçirdiği belirtildi.
“Küresel ölçekte rekor düzeyde 5,8 ton yaban hayvanı eti ele geçirildi ve Afrika'dan Avrupa'ya yönelik vakalarda dikkat çekici bir artış görüldü.” diye açıklandı. Vahşi yaşam kaçakçılığında genellikle geleneksel tıpta veya özel gıdalarda kullanılan hayvan kalıntıları ve parçaları ele geçiriliyordu ancak artan egzotik evcil hayvan talebi hayvanların canlı ele geçirilmesine neden oldu.