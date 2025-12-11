Hayvan kaçakçılığı rekor seviyeye ulaştı

Vahşi yaşam suçların yılda 20 milyar dolardan fazla değere sahip bir sektör haline geldi. Binlerce köpekbalığı yüzgeci, fildişi ve primat eti ele geçirildi.

Interpol'ün yaptığı açıklamaya göre, 15 Eylül'den itibaren bir ay süren operasyonda, 134 ülkedeki kolluk kuvvetleri 6 bin 160 kuş, 2 bin 40 kaplumbağa, bin 150 sürüngen, 208 primat, 46 pangolin, 10 "büyük kedi" ve 19 bin 415 diğer vahşi hayvanı ele geçirdi. Yaklaşık bin 100 şüpheli gözaltına alındı.

Katar'da nesli tükenmekte olan primatı sosyal medya üzerinden 14 bin dolara satmaya çalışan hayvan kaçakçısı yapılan çalışmayla birlikte yakalandı. Brezilya'da ise polis, uluslararası altın aslan maymunu kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyon da dahil olmak üzere 200'den fazla hayvanı kurtarırken 145 şüpheliyi tespit etti.