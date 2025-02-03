Hayvan sütü olmadan peynir üretildi: Aynı tada sahip, hedef 2028'de seri üretim!

Tarım faaliyetleri sera gazlarına yol açan önemli faktörler arasında. Küresel ısınmaya neden olan metan gazı salımının yüzde 40'ı tarım faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bu metan gazı salımın dörte üçündense inek ve sığırların dışkıları sorumlu.



Çiftlik hayvanlarının bakımı ve süt üretiminde su kullanımını da hayli fazla. Bu nedenle et ve süt ürünlerinin çiftlik hayvanları dışında nasıl elde edilebileceğine yönelik çalışmalar yürütülüyor.



İngiltere'de bir firma yoğurt ve peynir üretmek için harekete geçti. Geliştirilen peynirin, hayvanlardan elde edilen sütten üretilen orijinali ile aynı tada sahip olduğu belirtiliyor.



Fermantasyon yöntemiyle süt ürünlerinde bulunan Kazein isimli protein elde edildi. Peynire karakteristik tadını bu proteinin verdiğine dikkat çekiliyor.

