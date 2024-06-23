Hayvanat bahçesindeki kurtların saldırısına uğrayan kadın yaşam mücadelesi veriyor

Paris yakınlarındaki Thoiry hayvanat bahçesinde bir kadın kurtlar tarafından saldırıya uğradı. Boynundan, baldırından ve sırtından ısırılan kadın yaşam mücadelesi veriyor.

Hayvanat bahçesindeki kurtların saldırısına uğrayan kadın yaşam mücadelesi veriyor

'in dışındaki bir hayvanat bahçesinde üç kurt, 37 yaşındaki bir kadına saldırdı.

Olayla ilgili bilgi sahibi kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, kadının 'nın başkentinin yaklaşık 40 kilometre batısındaki Thoiry hayvanat bahçesinde boynundan, baldırından ve sırtından ısırıldığını bildirdi.

Versailles başsavcısı Maryvonne Caillibotte, kadının hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

Kadının, geceyi ailesiyle birlikte hayvanat bahçesindeki safari tarzı bir pansiyonda geçirdikten sonra tek başına koşuya çıktığına inanılıyor.

Başsavcı, "Kadın arabalara kapalı olması gereken safari bölgesine girmiş. İşte orada üç kurt tarafından saldırıya uğradı" dedi ve "Kadının bir hata yapıp yapmadığının ya da izlerin açıkça işaretlenmemiş olup olmadığının" net olmadığını da belirtti.

Caillibotte, ilk müdahale ekiplerinin olay yerine "çok hızlı bir şekilde" ulaştığını, kurtların "uzaklaştırıldığını ve daha sonra bölgelerine geri döndüğünü" söyledi.

Olayla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, kadının "güvenlik sistemlerini, bir hendeği ve hayvanları içeride tutması gereken elektrikli bir çiti" aşmış olması gerektiğini ifade etti.

Polis olayla ilgili soruşturma yürütüyor.

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