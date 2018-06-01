Almanya'nın batısında bulunan Lünebach kentinde gece boyunca etkili olan şiddetli yağış ve selin ardından hayvanat bahçesinde bulunan bazı hayvanlar kaçtı.



Polis 2 aslan, 2 kaplan ve bir de jaguar firar etmesinin ardından vatandaşa evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.



Yetkililer, drone’ların da kullanıldığı arama çalışmalarının ardından hayvanların bulunduğunu duyurdu.



Hayvanat bahçesinden kaçan ayı kısa bir süre sonra vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Hayvanat bahçesinin bulunduğu Lünebach kenti Belçika ve Lüksemburg sınırına yakın bir konuma

1965 yılında sadece köpekler, eşekler ve yaban domuzu ile kurulan hayvanat bahçesi, yaklaşık 400 hayvana ev sahipliği yapıyor ve yılda 70 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

KOMŞU ÜLKELER DE ALARMA GEÇMİŞTİ



Lüksemburg ve Belçika sınırına yakın olan kentte yaşanan bu olay sonrası komşu ülkeler de alarma geçmişti.



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