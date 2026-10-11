Hayvanat bahçesinin kaplan bölümüne atladı. Şahıs hayatını kaybetti, alan tahliye edildi

Batı Yorkshire Polisi’nden yapılan açıklamaya göre Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde bir şahıs Bengal kaplanının tutulduğu etrafı yüksek tellerle çevrili bölüme girdi.

Kaplanın saldırdığı şahıs ağır yaralanırken saldırı anı ziyaretçilerin kameralarına yansıdı.

Açıklamada olay nedeniyle hayvanat bahçesinin tahliye edildiği ve kaplanın vatandaşlar için risk taşımadığı belirtildi.

Polis yaptığı açıklamada ise kaplanın saldırdığı şahsın öldüğünü duyurdu.



HAYVANAT BAHÇESİ KAPATILDI

Yorkshire Wildlife Park, olay nedeniyle hayvanat bahçesinin bugün ve yarın kapalı kalacağını duyurdu.

İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, olayın ardından hayvanat bahçesine ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını anlattı.

Yorkshire Wildlife Park personelinin kaplana gerçek mermiyle müdahale edip etmediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken polis kaplanın kafeste tutulduğunu duyurdu.

Hayvanat bahçesinin 2011’de açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümünde tutulan hayvanlar, doğal ortam konseptli bir alanda serbestçe dolaşıyor.