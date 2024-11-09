Hayvanlar üzerinde deney yapan tesisten 43 maymun kaçtı

ABD'de hayvanlar üzerinde deney yapan bir tesisten maymunların kaçtığı bildirildi.

Güney Karolina eyaletine bağlı Lowcountry bölgesinde tıbbi araştırmalar yapılan bir tesisten 43 Rhesus makak maymununun kaçtığı bildirildi.



Olay, medikal testler ve araştırmalar için primat yetiştiren Alpha Genesis adlı tesiste, işe yeni başlayan bir çalışanın kafes kapılarını tam kapatmaması nedeniyle meydana geldi.

Yetkililer, bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları konusunda uyarıda bulundu.



Aynı tesisten 2014’te 26, 2016’da ise 19 maymunun kaçtığı belirtildi.