Hayvanlara eziyet edenlere zorunlu psikolojik muayene talebi

Rusya parlamentosu (Devlet Duması) Yeni Halk Fraksiyonu milletvekili Georgy Arapov, hayvanlara eziyet ettiğinden şüphelenilen kişiler için adli psikiyatrik muayeneyi zorunlu hale getirecek bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Belge Devlet Duması'nın elektronik veri tabanında yayınlandı.

Belgelerde İçişleri Bakanlığı'nın verilerine atıfta bulunuldu. Belgelere göre, 2024 yılında Rusya'da hayvanlara yönelik zulümle ilgili 656 suç kaydedildi.

Bu tür eylemler için cezalar genellikle para cezaları veya zorunlu çalışma ile sınırlı ve tedavi nadir oluyor.

Kommerstant'a göre Rus mahkemeler artık bariz zihinsel anormallikler tespit edilmedikçe bu tür muayenelere karar vermiyor.

Arapov'a göre, hayvanlara yönelik zulüm, özellikle gençlerin dahil olduğu vakalarda, insanlara yönelik şiddetin habercisi olabilir.

