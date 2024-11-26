Hayvanları beslemek için ahıra gitti, domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü

Rusya'da bir kız öğrenci, ailesinin küçük çiftliğinden sorumlu olarak evde tek başına bırakıldıktan sonra domuzlar tarafından parçalanarak öldürüldü.

17 yaşındaki Milena Shevelyova, ailesi şehir dışındayken hayvanları beslemek için ahıra gitti.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Shevelyova'nın “büyük ve saldırgan bir domuz” tarafından yere düşürüldüğü tahmin ediliyor.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde yaşanan olayla ilgili yapılan haberlere göre Shevelyova, düştükten sonra bilincini kaybetti.

İlk saldırının ardından ahırdaki diğer tüm hayvanların da Shevelyova'ya saldırdığının anlaşıldığı bildirildi.

Ebeveynleri Shevelyova'ya telefonla ulaşamayınca, bir arkadaşlarından onu kontrol etmesini istedi.

Arkadaşı çiftliğe gittiğinde Shevelyova'nın cansız bedenini ahırda buldu.