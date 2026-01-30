Hayvanlarına kötü davrandı, 40 bin euro ceza ödedi

The Brussels Times'ın haberine göre Brüksel Ceza Mahkemesi, kadının işlettiği küçük hayvan çiftliğinde bir eşek, iki midilli ve bir ata yönelik ihmallerin tespit edildiğini açıkladı.

Mahkeme kararında, hayvanların yetersiz beslendiği, düzenli veteriner bakımından yoksun bırakıldığı, suya erişimlerinin bulunmadığı ve barınma koşullarının son derece kötü olduğu belirtildi.

Durumu kritik olan midillilerden biri kurtarılamayarak uyutuldu.

Diğer hayvanlar ise Brüksel Çevre Kurumu tarafından koruma altına alındı.

ÖMÜR BOYU HAYVAN BESLEYEMEYECEK

Mahkeme, sanığa 40 bin euro para cezasının yanı sıra 3 yıl ertelenmiş hapis cezası verirken, hayvan refahına ilişkin yasaların ciddi şekilde ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca sanık ömür boyu hayvan beslemekten men edildi.

Davaya hayvan hakları örgütlerinin de müdahil olduğu ve kurtarılan hayvanların bakımının bu kuruluşlar tarafından üstlenildiği öğrenildi.

Belçika'da hayvanlara kötü muamele, ağır para cezaları ve hayvan sahipliğinden men yaptırımlarıyla cezalandırılıyor.