Hazar Denizi'nde 12 asker hayatını kaybetti. Ömer Çelik'ten taziye mesajı

İKİ ASKER İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Denize sürüklenen askerlerden üçü sağ kurtarılırken, kayıp iki askeri bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Savunma Bakanı Dauren Kosanov başkanlığındaki bir komisyon da kazanın nedenlerini araştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye gönderildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, facianın ardından cuma gününü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.