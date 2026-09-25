Hazar Denizi'nde 12 asker hayatını kaybetti. Ömer Çelik'ten taziye mesajı
25.09.2026 12:49
Hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 17 asker Hazar Denizi'ne sürüklendi.
Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısındaki askeri eğitim sırasında 17 asker denize sürüklendi, 12 asker hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, facianın ardından taziye mesajı paylaştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen askeri tatbikat sırasında 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kardeş Kazakistan'da, Hazar Denizi'ndeki askerî tatbikat sırasında yaşanan kaza sonucu 12 askerin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik.” ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve Kazakistan halkına başsağlığı dileyen Çelik, devam eden arama kurtarma çalışmalarına da değindi.
Çelik, “İlan edilen ulusal yas gününde Kazakistanlı kardeşlerimizin acısını derinden paylaşıyor, devam eden arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler almayı temenni ediyoruz. Acınız acımızdır.” dedi.
17 ASKER DENİZE SÜRÜKLENDİ
Kaza, Kazakistan'ın batısındaki Mangistau bölgesinde perşembe günü düzenlenen askeri eğitim sırasında meydana geldi.
Kazakistan Savunma Bakanlığı, hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 17 askerin Hazar Denizi'ne sürüklendiğini açıkladı.
İlk açıklamalarda dokuz askerin yaşamını yitirdiği belirtilirken, Mangistau bölge yönetimi daha sonra can kaybının 12'ye yükseldiğini duyurdu.
Kaza, Kazakistan'ın batısındaki Mangistau bölgesinde perşembe günü düzenlenen askeri eğitim sırasında meydana geldi.
İKİ ASKER İÇİN ARAMA SÜRÜYOR
Denize sürüklenen askerlerden üçü sağ kurtarılırken, kayıp iki askeri bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Savunma Bakanı Dauren Kosanov başkanlığındaki bir komisyon da kazanın nedenlerini araştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bölgeye gönderildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, facianın ardından cuma gününü ülke genelinde ulusal yas ilan etti.