Hazar gazı TAP üzerinden Ukrayna’ya akacak

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna’nın ulusal enerji düzenleyici kurumları, iki ayrı yeni iletim güzergahını resmen onayladı. Bu adım, Ukrayna’nın gaz arz güvenliğini güçlendiren önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Onaylarla birlikte Ukrayna’ya iki farklı ve çeşitlendirilmiş kaynaktan doğal gaz sevkiyatı mümkün hale geldi.

Yunanistan’daki Aleksandrupolis FSRU terminalinden çıkan LNG, IGB (Yunanistan–Bulgaristan Doğal Gaz Bağlantısı) üzerinden çıkacak Hazar bölgesi doğal gazı, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla iletilecek.

ICGB SÜRECİN MERKEZİNDE

Yunanistan–Bulgaristan Doğal Gaz Bağlantı Hattı’nı (IGB) inşa eden ve işleten ICGB, yeni rotaların geliştirilmesi ve koordinasyonunda öncü rol üstlendi. Şirket, güzergah üzerindeki tüm ülkelerin iletim operatörleri ve düzenleyici kurumlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak, ürünlerin tam düzenleyici onay sürecinden geçirilmesini sağladı.

Rekabeti artırmak ve kullanım oranını teşvik etmek amacıyla ICGB, 22 Aralık tarihinde sunulacak iletimlerde standart aylık tarifesinde yüzde 46 indirim uygulayacağını duyurdu.