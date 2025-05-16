Hazine dolu kayıp Nazi treni bulundu mu? İsimsiz mektupla gelen harita!

İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde ortadan kaybolduğu iddia edilen ve efsane haline gelen Nazi altın treniyle ilgili, Polonya’nın güneybatısındaki Wałbrzych kent yetkililerine yeni bir mektup ulaştı.

23 Nisan tarihli mektupta, ismi açıklanmayan bir kişi, bölgedeki gizli bir tünelde üç tren vagonunun yerini bildiğini öne sürdü.

İngiliz gazetesi "Daily Mail" in haberine göre, mektubu gönderen isimsiz kişi, her biri yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve dört metre yüksekliğinde olan vagonların, çelik bir kapının ardında saklandığını iddia etti.

"GERÇEKÇİ VE ÖZEL DETAYLAR ULAŞTI"



Mektupta, bu vagonlarda altın ve diğer değerli madenlerin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan mektuba ek dört dosya iletilmiş ve bunlar arasında tünelin yerini gösteren haritalar, jeodezik veriler ve bir savaş tanığının ifadesinin yer aldığı bildirildi.



Wałbrzych Belediye Sözcüsü Kamila Świerczyńska, mektubun detaylarının gerçekçi ve oldukça spesifik olduğunu belirtti.

“Mektupta trenin bulunduğu tünel gibi çok net görseller yer alıyor” dedi.