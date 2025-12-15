Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kira artışı sınırlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Şimşek, “amacımız küresel meydan okumalara karşı ülkemizi daha dayanıklı hale getirirken ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde yerine getirmektir.” dedi.

Geçmişte kiraya ve eğitime üst sınır getirildiğini belirten Şimşek, “Özellikle son iki yılda kira ve eğitim enflasyonu manşetin en az iki hızla arttı. Ancak sosyal konut projeleri deprem konutlarının tamamlanmasıyla kira artışı sınırlanacak.” diye konuştu.

“2026'DA ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK”

Uluslararası standartlara göre rezervlerin sağlandığını ve 2026'da enflasyondaki düşüşün süreceğini vbelirten Şimşek, “2023 yılı Mayıs ayında swap hariç net rezervler yaklaşık 123 milyar dolar arttı. Türk lirasına güven arttı. Ülkemizin risk algısı da iyileşiyor. Son iki yılda kredi notumuz 2 ila 3 oranında yükseltildi.” dedi.