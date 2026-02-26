Heathrow CEO'sundan İstanbul itirafı. "Avrupa'nın en işlek havalimanı olarak Londra'yı geride bırakacak"

Londra havaalanının CEO'su Thomas Woldbye, İstanbul'un bu yıl veya önümüzdeki yıl Avrupa'nın en işlek havalimanı olarak Heathrow'u geride bırakacağını belirtti.



“Avrupa’nın en büyük havalimanı olmaya sürdürüyoruz” diyen Woldbye, “Ancak son veriler 2026’da bu konumu kaybedebileceğimizi gösteriyor. ” ifadelerini kullandı.



Woldbye, siyasi gecikmeler ve geri adımların ardından yeni bir pist inşa etme gerekliliğin güçlendiğini söyledi.



Heathrow iki pistle tama kapasite çalışırken, İstanbul Havalimanı’nda beş pist bulunuyor.



Heathrow’un ortakları arasında Fransa merkezli Ardian, Katar Yatırım Otoritesi ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu da yer alıyor. Havalimanı yönetimi, genişleme için yatırımcıları teşvik edecek bir çerçeve oluşturulması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Heathrow havalimanından yaklaşık 84,5 milyon yolcu geçti. İstanbul Havalimanı'ndan ise aynı dönemde 84,4 milyon yolcunun geçti.

İSTANBUL HAVALİMANI, AMSTERDAM, LONDRA VE PARİS'İN DE ÖNÜNDE



Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı üst üste 4'üncü yıl birinci sırada yer almayı başardı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, dünyanın önemli merkezlerini geride bırakarak 1491 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı başardı.

Amsterdam Havalimanı 1351 günlük uçuşla ikinci sıraya yerleşti.

Londra Heathrow 1315 uçuşla üçüncü sırada yer alarak 1314 günlük uçuşlu Paris CDG'nin az farkla önüne geçti.

Frankfurt Havalimanı 1261 günlük uçuşla ilk 5'te yer almayı başardı.

Atina Havalimanı en yoğun 10 havalimanı listesine giriş yaparak, 2024'te listede bulunan Londra Gatwick'i geride bıraktı. Gatwick ise 13'üncü sıraya geriledi.